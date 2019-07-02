Selçuk İnan masada!

Tatilden bugün dönecek olan yıldız futbolcu, Florya’da Fatih Treim’le bir araya gelecek. Yeni sözleşme masaya yatırılacak...
Sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'la ilgili bilmece çözülüyor. Tatilden bugün dönecek olan yıldız futbolcu, Florya'da Fatih Terim ile görüşecek. Selçuk'un maaşında indirim yapıp 1 yıllık imza atması bekleniyor.
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