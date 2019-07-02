Bugünkü
Takvim

masada!

Tatilden bugün dönecek olan yıldız futbolcu, ’da Fatih Treim’le bir araya gelecek. Yeni sözleşme masaya yatırılacak...

Selçuk İnan masada!
Sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'la ilgili bilmece çözülüyor. Tatilden bugün dönecek olan yıldız futbolcu, Florya'da Fatih Terim ile görüşecek. Selçuk'un maaşında indirim yapıp 1 yıllık imza atması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSelçuk İnan masada!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri