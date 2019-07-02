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Gustavo seferi

, için ’ya 4.5 milyon teklif etti. Fransızlar teklifi az bulunca Comolli yüz yüze görüşme kararı aldı...

Gustavo seferi
Fejsa'nın sık sık yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle rotayı 'nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'ya çevirdi. Fransız kulübünün Finansal Fairplay nedeniyle Gustavo'yu satmak istediğini öğrenen Sarı- Lacivertliler, Marsilya'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

İKİ KATINI İSTİYORLAR...
4.5 milyon 'yu az bulan ve Fenerbahçe'den 9 milyon Euro isteyen Marsilya ile görüşmek için Damien Comolli'nin 'ya gideceği öğrenildi. Comolli Fransızlarla yüz yüze pazarlık yapacak. Comolli transferde ikili ilişkilerini kullanacak.

FFP KISKACINDALAR
Marsilya UEFA'nın finansal fair play kıskacında... Sarı-Lacivertliler, Gustavo'yu satmak zorunda olan Marsilya ile bugün veya yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

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