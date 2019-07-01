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İşte 'nin formülü

F.Bahçe, Ç.Rize’ye ilk olarak 3.5 milyon Euro ve Barış ile Ferdi’yi kiralık teklif edecek. İkinc i teklif ise 3 taksitte 4.2 milyon Euro olacak.

İşte Kanarya’nın Vedat formülü

F.BAHÇE uzun süredir transfer gündeminde yer alan Vedat Muriç için bugün Çaykur Rizespor'la çok kritik bir görüşme yapacak. Başkan Ali Koç'un bizzat katılacağı görüşmede iki formül masaya yatırılacak. Sarı-Lacivertliler'in ilk olarak 3.5 milyon Euro ve Ferdi ile Barış'ı 2 sezon kiralık olarak teklif edeceği öğrenildi. İkinci teklifin ise üç taksitte 4.2 milyon Euro olacağı öğrenildi. Rizespor'un vereceği yanıt merakla bekleniyor.

İLK TERCİHİ ASLAN AMA...
G.Saray'a gitmek isteyen Vedat, F.Bahçe ile Rize anlaşırsa karar değiştirebilir!..

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