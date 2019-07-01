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’yu takımda tutacak

G.Saray, Avrupa’nın birçok kulübünün peşinden koştuğu Brezilyalı futbolcuyu kesin olarak takımda tutma kararı aldı.

Marcao’ya vize çıkmadı

CİMBOM Marcao'yu takımda tutma kararı aldı. Bir süredir başta Atalanta olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarında olan Brezilyalı futbolcu için yapılan teklifler değerlendirmeye alınmadı. Fatih Terim'in Marcao'nun kesin olarak takımda kalmasını istemesi üzerine yönetim yıldız futbolcuyu yeni sezonda da kadroda bulundurmayı tercih etti.

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