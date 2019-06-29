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’a imzayı attırdı

Doğan Erdoğan’dan 3+1 yıllık imza

FIRTINA de hız kesmiyor... Bordo- Mavililer, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen kadrosuna kattığını duyurdu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu dün 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Doğan için kulübüne 200 bin Euro ödeneceği bildirildi. Genç oyuncu önümüzdeki yıl 1.2 milyon TL alacak.

TRABZON'A YABANCI DEĞİLİM
'un yeni transferi Doğan, "'a yabancı değilim. Uğurcan, Yusuf, Abdulkadir milli takımdan arkadaşım. Yabanclık çekmem" dedi.

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