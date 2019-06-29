BİRÇOK mevkiye takviye yapmak için çalışmalar yapan Beşiktaş'ın gündemine flaş bir ismi girdi... Çin kulübü Shanghai Shenhua formasını giyen Fredy Guarin, Siyah- Beyazlılar'a önerildi. Kolombiyalı orta alan oyuncusu Shanghai Shenhua ile sözleşmesini feshetme kararı aldı.

YÖNETİM GÜNDEMİNE ALDI

32 yaşındaki futbolcuya yeni bir takım arayan menajer Marcelo Ferreyra'nın Beşiktaş ile temasa geçtiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar bu sürpriz öneriyi gündemine aldı.

AVCI RAPORUNU SUNACAK

YÖNETİCİLER konuyu teknik direktör Abdullah Avcı'ya aktardı. Tecrübeli hoca, ekibiyle beraber Guarin'i mercek altına alacak ve kararını yönetime iletecek.

ÇOK GÜÇLÜ BİR FİZİĞİ VAR

DAHA önce Inter ve Porto formalarını giyen tecrübeli orta alan oyuncusu güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor. Guarin uzaktan sert şutları ile tanınıyor.

INTER VE PORTO'DA OYNADI

ÖNEMLİ bir kariyere sahip olan Fredy Guarin daha önce Inter ve Porto formalarını başarıyla giydi.