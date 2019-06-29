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'den Simon ’e açık kapı

hakkında konuşan F.Bahçe , "Şu an için bir girişim yok. Ama olabilir. Kjaer iyi bildiğimiz" bir futbolcu diye konuştu.

Simon Kjaer’e açık kapı

Simon ​ hakkında konuşan F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy, "Şu an için bir girişim yok. Ama olabilir. Kjaer iyi bildiğimiz" bir futbolcu diye konuştu.

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