Simon Kjaer hakkında konuşan F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy, "Şu an için bir girişim yok. Ama olabilir. Kjaer iyi bildiğimiz" bir futbolcu diye konuştu.
Simon Kjaer hakkında konuşan F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy, "Şu an için bir girişim yok. Ama olabilir. Kjaer iyi bildiğimiz" bir futbolcu diye konuştu.
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