Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 28.06.2019 20:19
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 20:24

Galatasaray'ın yeni transferi kimdir? Ozornwafor kaç yaşında, nereli?

Galatasaray bir süredir transfer gündeminde yer alan 'u renklerine bağladı. Genç futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlandı. Şimdi taraftarlar Galatasaray'ın yeni transferi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Valentine Ozornwafor kimdir kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın yeni transferi Valentine Ozornwafor kimdir?

Galatasaray genç futbolcu Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı. Son dakika haberine göre Valentine Ozornwafor ile Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Transferin netleşmesiyle birlikte Valentine Ozornwafor kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı.

VALENTİNE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor.

Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'ın yeni transferi Valentine Ozornwafor kimdir? Ozornwafor kaç yaşında, nereli?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri