Galatasaray genç futbolcu Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı. Son dakika haberine göre Valentine Ozornwafor ile Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Transferin netleşmesiyle birlikte Valentine Ozornwafor kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı.
VALENTİNE OZORNWAFOR KİMDİR?
1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor.
Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.
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