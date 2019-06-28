Galatasaray genç futbolcu Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı. Son dakika haberine göre Valentine Ozornwafor ile Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Transferin netleşmesiyle birlikte Valentine Ozornwafor kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı.

VALENTİNE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor.

Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.