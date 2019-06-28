Bugünkü
Takvim

Ekpe için geri sayıma geçti

Beko, yeni sezonda ’un menajeriyle masaya oturdu. da devreye girdi. Ama ’li pivot Fener’e yakın.

Fenerbahçe Ekpe için geri sayıma geçti
Önümüzdeki sezon hem Euroleague hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu hedefleyen ve geçen yıldan daha güçlü bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe Beko, eski yıldızına kavuşmak üzere. Fenerbahçeli yetkililerin Ekpe Udoh'un menajeriyle görüşme yaptıkları öğrenildi. Ekpe'yi CSKA da istiyor ancak 2.08'lik ABD'li pivotun 'e dönmesinin yakın olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Ekpe için geri sayıma geçti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri