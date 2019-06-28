Fenerbahçe Ekpe için geri sayıma geçti

Önümüzdeki sezon hem Euroleague hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu hedefleyen ve geçen yıldan daha güçlü bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe Beko, eski yıldızına kavuşmak üzere. Fenerbahçeli yetkililerin Ekpe Udoh'un menajeriyle görüşme yaptıkları öğrenildi. Ekpe'yi CSKA da istiyor ancak 2.08'lik ABD'li pivotun Ataşehir'e dönmesinin yakın olduğu öğrenildi.
- Spor
- 28.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.