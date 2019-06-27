Trabzonspor, Pendikspor forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.
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Trabzonspor, Pendikspor forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.
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