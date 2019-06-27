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  • 27.06.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 18:12

'u 'a bildirdi

, 2. Lig ekibi Pendikspor'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu 'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını 'a bildirdi.

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