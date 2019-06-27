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için şansını zorluyor

Bordo-Mavililer Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Independiente kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor Gaibor için şansını zorluyor

FIRTINA Fernando Gaibor için bastırıyor. Trabzonspor'un bir süre önce gündemine gelen Ekvadorlu oyuncu için Independiente kulübüyle görüşmelerini aralıksız olarak sürdürdüğü öğrenildi. Arjantin kulübü 'a iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcunun önünü açmak adına göndereceklerini açıkladı. Bordo- Mavili yönetimin bu oyuncuyu transfer etmek için tüm şartları zorladığı ancak ekonomik koşulların da bu transferin sonucunu belirleyeceği gelen bilgiler arasında.

VE BAE'DEN TEKLİFLER VAR
Gaibor'a 'un dışında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklifler var.

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