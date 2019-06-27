2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu.
TÜRKİYE 54-57 İTALYA | MAÇ SONUCU
Türkiye 17-10 İtalya | İlk çeyrek sonucu
Türkiye 25-26 İtalya | İlk yarı sonucu
Türkiye 37-36 İtalya | Üçüncü çeyrek sonucu
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