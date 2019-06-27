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  • 27.06.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 21:24

Potanın perileri mağlubiyetle başladı! 54 -57

Avrupa Şampiyonası Bayanlar C Grubu maçında A Milli Kadın Takımımız ile karşılaştı. mücadeleden 57-54 mağlup ayrıldı.

Potanın perileri mağlubiyetle başladı

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, 'ya mağlup oldu.

TÜRKİYE 54-57 İTALYA | MAÇ SONUCU
Türkiye 17-10 İtalya | İlk çeyrek sonucu
Türkiye 25-26 İtalya | İlk yarı sonucu
Türkiye 37-36 İtalya | Üçüncü çeyrek sonucu

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