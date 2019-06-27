Kasapoğlu şampiyon voleybolcuları kabul etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final'inde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı makamında kabul etti. Kabulde Kasapoğlu'na forma hediye edildi. Kasapoğlu ise "Bu bir başlangıç, müjdelediniz. Desteklerimiz devam edecek" dedi.
- Spor
- 27.06.2019
- Gazete
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