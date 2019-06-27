İTALYA'NIN dünyaca ünlü kulübü Roma'da futbol oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, İngiltere'nin Leicester takımında forma giyen Çağlar Söyüncü ve yakın arkadaşları Yusuf Tekin'le birlikte Bi Çatı Alaçatı isimli mekanda buluştu. Yıldız futbolcular burada yorgunluk atarak tatilin tadını çıkardılar.
- Spor
- 27.06.2019
- Gazete
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