Rus kulüplerinden Lokomotiv Moskova ve Zenit, Galatasaray savunmasının bel kemiği olan Linnes'i transfer etmek için uğraş veriyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin Linnes'in satılmasına izin vermediği ve Rus kulüplerine hayır dendiği öğrenildi.
Rus kulüplerinden Lokomotiv Moskova ve Zenit, Galatasaray savunmasının bel kemiği olan Linnes'i transfer etmek için uğraş veriyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin Linnes'in satılmasına izin vermediği ve Rus kulüplerine hayır dendiği öğrenildi.
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