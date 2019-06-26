Rus kulüplerinden Lokomotiv Moskova ve Zenit, Galatasaray savunmasının bel kemiği olan Linnes'i transfer etmek için uğraş veriyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin Linnes'in satılmasına izin vermediği ve Rus kulüplerine hayır dendiği öğrenildi.