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ve ’in peşinde

ve ’in ’i transfer etmek için çok büyük uğraş verdiği öğrenildi.

Ruslar Linnes’in peşinde

Rus kulüplerinden ve , savunmasının bel kemiği olan Linnes'i transfer etmek için uğraş veriyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin 'in satılmasına izin vermediği ve Rus kulüplerine hayır dendiği öğrenildi.

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