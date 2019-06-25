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  • 25.06.2019 22:38
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 22:38

Belçikalı rakibini 2-1 yenerek 'da 2. eleme turuna çıktı

, sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'ın birinci eleme turunda Belçikalı Kimberley Zimmermann'ı 2-1 yenerek 2. eleme turuna yükseldi.

Wimbledon'da Başak Eraydın tur atladı

, sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'ın birinci eleme turunda Belçikalı Kimberley Zimmermann'ı 2-1 yenerek 2. eleme turuna yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 211. basamağındaki Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda dünya 251 numarası Kimberley Zimmermann ile karşı karşıya geldi.

İlk seti Belçikalı tenisçi 6-4 kazansa da ikinci ve üçüncü setlerde 6-4 ve 7-5'lik skorlarla rakibini yenen Başak Eraydın turu geçen taraf oldu.

Başak Eraydın, 2. eleme turunda 18 yaşındaki dünya 125 numarası Sloven tenisçi Kaja Juvan ile karşılaşacak.

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