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  • 25.06.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 20:49

'de görevinden ayrıldı

Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu , görevinden ayrıldığını açıkladı. Badia açıklamasında, "Kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

'de futbol altyapı teknik sorumlusu görevinden ayrıldı.

İspanyol teknik adam, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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