Fenerbahçe'de futbol altyapı teknik sorumlusu David Badia Cequier görevinden ayrıldı.
İspanyol teknik adam, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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