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için yola çıkıyor

Kısa sürede gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çeken 'ya 'nın ilgisi artıyor... İtalyan kulübünün yetkilileri, Brezilyalı yıldız için ’a gelecek.

Atalanta Marcao için yola çıkıyor
Kısa sürede gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çeken Marcao'ya Atalanta'nın ilgisi artıyor... Çizme basınında yer alan haberlere göre İtalyan yetkililer kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Galatasaray'la masaya oturacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Marcao'yu satmayı asla düşünmediği ancak teklifi görmek istediği öğrenildi.

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