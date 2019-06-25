Atalanta Marcao için yola çıkıyor

Kısa sürede gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çeken Marcao'ya Atalanta'nın ilgisi artıyor... Çizme basınında yer alan haberlere göre İtalyan yetkililer kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Galatasaray'la masaya oturacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Marcao'yu satmayı asla düşünmediği ancak teklifi görmek istediği öğrenildi.