Galatasaray tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Gheorghe Hagi'nin oğlu Iainis Hagi ile ilgili flaş bir iddia gündeme düştü... Romanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Dumitru Dragomir, ülkesinde yayın yapan Digi Sport adlı televizyon kanalında katıldığı bir programda, "Bana göre Ianis'in değeri 15 milyon Euro'nun da üzerinde. Türkler'in 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını duydum. Bu takım bence Galatasaray'dır" ifadesini kullandı. Bonservisi Rumen ekibi Viitorul'da bulunan 20 yaşındaki orta alan oyuncusu daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Hiçbir zaman onlara 'hayır' demem." demişti.