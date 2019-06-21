Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek maçta Anadolu Efes kulüp tarihinde 14. kez, Fenerbahçe Beko ise üst üste 4. olmak üzere toplamda 10. kez parkeye çıkacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko CANLI anlatımı

Anadolu Efes 21-22 Fenerbahçe Beko (1. Periyot)

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