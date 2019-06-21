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  • 21.06.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 20:19

- Beko | CANLI

play-off final serisi 7. maçında , Beko'yu konuk ediyor. 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek maçta Anadolu Efes kulüp tarihinde 14. kez, Fenerbahçe Beko ise üst üste 4. olmak üzere toplamda 10. kez parkeye çıkacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Şampiyon belli oluyor!

play-off final serisi 7. maçında , Beko'yu konuk ediyor 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek maçta Anadolu Efes kulüp tarihinde 14. kez, Fenerbahçe Beko ise üst üste 4. olmak üzere toplamda 10. kez parkeye çıkacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko CANLI anlatımı

Anadolu Efes 21-22 Fenerbahçe Beko (1. Periyot)

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