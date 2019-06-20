Fransız efsane futbolcu Michel Platini (63), 2007- 2016 yılları arasında UEFA başkanlığı yaptı. Daha sonra görevden alınan Platini, 2022 Dünya Kupası'nı rüşvet karşılığında Katar'a vermekle suçlandı. Platini, yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 Haziran'da Paris'te gözaltına alındı. Sorguya alınan Platini, dün serbest bırakıldı. İngiliz Times gazetesi, Platini'nin Katar'ın yanı sıra Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 oylamasıyla ilgili de sorgulandığını yazdı.
SARKOZY'NİN ROLÜ
Times haberinde, Türk heyetinin 2010'daki oylama sırasında dönemin UEFA Başkanı Platini'ye yönelik şikayetlerini hatırlattı. O dönem Platini'nin, UEFA İcra Kurulu üyelerini etkilemek için dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi kullandığı yazıldı. Platini oylamadan sonra "Sarkozy gelmeseydi Türkiye kesin kazanırdı" açıklamasını yapmıştı. Gazete, 3 yıldır süren soruşturmada, Sarkozy'nin Katar oylamasındaki rolünün de incelendiğini vurguladı.
Platini'nin 1985'deki formalı haliyle, 'sabıkalı' uyarlaması yapılan fotoğraf, sosyal medyayı salladı.
SARKOZY'NİN ROLÜ
Times haberinde, Türk heyetinin 2010'daki oylama sırasında dönemin UEFA Başkanı Platini'ye yönelik şikayetlerini hatırlattı. O dönem Platini'nin, UEFA İcra Kurulu üyelerini etkilemek için dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi kullandığı yazıldı. Platini oylamadan sonra "Sarkozy gelmeseydi Türkiye kesin kazanırdı" açıklamasını yapmıştı. Gazete, 3 yıldır süren soruşturmada, Sarkozy'nin Katar oylamasındaki rolünün de incelendiğini vurguladı.
Platini'nin 1985'deki formalı haliyle, 'sabıkalı' uyarlaması yapılan fotoğraf, sosyal medyayı salladı.
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