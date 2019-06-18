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işi ciddiye bindi

Ada basınına göre ’in hocası Bilic’in kadrosunda görmek istediği için İngiliz kulübü ’ye teklif sunmaya hazırlanıyo

Tolgay Arslan işi ciddiye bindi
Fenerbahçe'ye devre arasında büyük umutlarla trnasfer edilen Tolgay Arslan'a West Bromwich'in ilgisi iyice arttı. İngiliz basını, West Bromwich'in Fenerbahçe'ye Tolgay için teklif sunmaya hazırlandığını iddia etti. İngiliz futbol siteleri Slaven Bilic'in Tolgay'ı Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemden çok yakından tanıdığı ve transfer listesine ismini yazdığını ifade ettiler. West Bromwich'in 29 yaşındaki orta saha için 'nin kapısını ilk olarak 3 milyon Euro ile çalacağı iddia ediliyor.

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