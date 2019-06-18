SCOUT

WEST

sözleşmesibiten'yu yenidenkadroya katmakiçin pazarlıklarınısürdürenbir yandan dayıldızın alternatifiniarıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminegelen sonisminformasını giyenolduğu öğrenildi.ile birliktevetransferine imza atan scout ekibiasıllıyıldızı gündeme getirdi.'in onay vermesinden sonra yönetim de harekete geçti.formasınıgiyenhücumun her iki kanadında ve forvette görev yapıyor. Genç yıldızın şu anki piyasa değeriolarak gözüküyor.konusundaolumlu biryanıt alınamazsaiçin düğmeyebasılacak.'ınfaktöründendolayı genç yıldızını'a kiralamayasıcak bakacağıbelirtiliyor.akademisinden yetişengeçen sezon'deforma giydi. Genç futbolcugol atamazmen, 1 asistyaptı.