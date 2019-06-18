Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru'yu yeniden kadroya katmak için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray bir yandan da Nijeryalı yıldızın alternatifini arıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine gelen son ismin West Ham formasını giyen Grady Diangana olduğu öğrenildi.
SCOUT EKİBİ GÜNDEME GETİRDİ
ONYEKURU ile birlikte Marcao ve Luyindama transferine imza atan scout ekibi Kongo asıllı İngiliz yıldızı gündeme getirdi. Terim'in onay vermesinden sonra yönetim de harekete geçti.
KANATTA VE FORVETTE OYNUYOR
İNGİLTERE U20 takımının formasını 3 kez giyen Diangana hücumun her iki kanadında ve forvette görev yapıyor. Genç yıldızın şu anki piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gözüküyor.
WEST HAM SICAK BAKABİLİR
EĞER Onyekuru konusunda Everton'dan olumlu bir yanıt alınamazsa Diangana için düğmeye basılacak. West Ham'ın Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı genç yıldızını Galatasaray'a kiralamaya sıcak bakacağı belirtiliyor.
GEÇEN SEZON 17 MAÇTA OYNADI
West Ham United akademisinden yetişen Grady Diangana geçen sezon Premier Lig'de 17 maçta 603 dakika forma giydi. Genç futbolcu gol atamazmen, 1 asist yaptı.
SCOUT EKİBİ GÜNDEME GETİRDİ
ONYEKURU ile birlikte Marcao ve Luyindama transferine imza atan scout ekibi Kongo asıllı İngiliz yıldızı gündeme getirdi. Terim'in onay vermesinden sonra yönetim de harekete geçti.
KANATTA VE FORVETTE OYNUYOR
İNGİLTERE U20 takımının formasını 3 kez giyen Diangana hücumun her iki kanadında ve forvette görev yapıyor. Genç yıldızın şu anki piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gözüküyor.
WEST HAM SICAK BAKABİLİR
EĞER Onyekuru konusunda Everton'dan olumlu bir yanıt alınamazsa Diangana için düğmeye basılacak. West Ham'ın Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı genç yıldızını Galatasaray'a kiralamaya sıcak bakacağı belirtiliyor.
GEÇEN SEZON 17 MAÇTA OYNADI
West Ham United akademisinden yetişen Grady Diangana geçen sezon Premier Lig'de 17 maçta 603 dakika forma giydi. Genç futbolcu gol atamazmen, 1 asist yaptı.
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