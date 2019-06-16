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  • 16.06.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 15:11

SON DAKİKA: Eski Başkanı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre uzun yıllar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ulusoy'un başkanlığı döneminde Türkiye 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısını elde ederken, kulüpler bazında ise Galatasaray UEFA ve Süper Kupa şampiyonluklarını kazanmıştı.

Türk futbolunun önemli ismi hastaneye kaldırıldı

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 'u hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Haluk Ulusoy'un, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Türkiye A Milli Takımı, Ulusoy döneminde 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yaşamıştı.

HALUK ULUSOY KİMDİR?
Haluk Ulusoy, 6 Mayıs 1958 tarihinde Trabzon'da doğmuştur.

Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ulusoy Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra kariyerinde 1976'da Yeşilköy Spor Kulübü, Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı (1983-1987). Mersin Polis Gücü kurucusu ve Başkanı (iki dönem), Kuşadası Spor Kulübü Başkanı, Söke Spor Kulübü Başkanı, Karşıyaka Spor Kulübü Asbaşkanı, Denizlispor Asbaşkanı olarak çalışmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan, başkanlıktan önce 8 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık, İcra Kurulu Başkanlığı, Milli Takımlar Kurulu Başkanlığı, Yurtdışı Teşkilatlandırma Kurulu Başkanlığı, Yurtiçi Teşkilatlandırma Kurulu Başkanlığı, Tesisler Kurulu Başkanlığı, Türkiye Futbol Vakfı Başkanlığı yapmıştır.

Yaklaşık 7.5 yıl Futbol Federasyonu'nda başkanlık yaptıktan sonra 2004 Temmuz ayında başkanlıktan ayrılmıştır.

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