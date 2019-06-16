ATIBA'nın yaşının ilerlemesi, Medel'in de kadroda düşünülmemesi nedeniyle ön libero transferini gündemine alan Beşiktaş'ta Azubuike Okechukwu sesleri yükseliyor.

1.5 MİLYON EURO!

Siyah-Beyazlılar 2 haftadır gündeminde yer alan Nijeryalı yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Geçen sezonun 2. yarısını Rizespor'da geçiren Azubuike ile el sıkışan yönetim, Pyramids FC ile de büyük oranda anlaştı. Beşiktaş'ın Mısır kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

FENER'İN DE LİSTESİNDEYDİ

SEZONUN ikinci yarısında Rizespor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Azubuike ile Fenerbahçe de çok yakından ilgileniyor.