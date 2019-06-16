Bugünkü
Takvim

Azubuike'yi bitiriyor

bonservisi Pryamids FC’de bulunan Nijeryalı ön libero 'nun inde mutlu sona çok yaklaştı. Arada ufak pürüzler kaldı.

Azubuike bitiyor

ATIBA'nın yaşının ilerlemesi, Medel'in de kadroda düşünülmemesi nedeniyle ön libero ini gündemine alan Beşiktaş'ta Azubuike Okechukwu sesleri yükseliyor.

1.5 MİLYON EURO!
Siyah-Beyazlılar 2 haftadır gündeminde yer alan Nijeryalı yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Geçen sezonun 2. yarısını Rizespor'da geçiren Azubuike ile el sıkışan yönetim, Pyramids FC ile de büyük oranda anlaştı. Beşiktaş'ın Mısır kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

FENER'İN DE LİSTESİNDEYDİ
SEZONUN ikinci yarısında Rizespor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Azubuike ile de çok yakından ilgileniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş Azubuike'yi bitiriyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri