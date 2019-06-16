Bugünkü
Takvim

: ' ve 'i vermem

Başkanı , " ve kulüpleri, Yazıcı ile Ömür'ü istedi. 160 milyon avroyu getirip masanın üstüne koysanız da ben bu sene oyuncuları satmayı düşünmüyorum.' dedim." dedi.

160 da verseniz onları vermem!
Ağaoğlu, "Yusuf ve Abdülkadir'i isteyen Monaco ve Lille'e 'Borç 160 milyon Euro. O paraya da onları vermem' dedim" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAğaoğlu: 'Yusuf ve Abdülkadir'i vermem
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri