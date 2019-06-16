Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, 'Monaco ve Lille kulüpleri, Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ü istedi. 160 milyon avroyu getirip masanın üstüne koysanız da ben bu sene oyuncuları satmayı düşünmüyorum.' dedim.' dedi. Ağaoğlu, 'Yusuf ve Abdülkadir'i isteyen Monaco ve Lille'e 'Borç 160 milyon Euro. O paraya da onları vermem' dedim' dedi.
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