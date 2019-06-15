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’de görev dağılımı yapıldı! A ’a emanet

'de görev dağılımı gerçekleştirildi. başkanlığındaki yönetimde 1. Başkan Vekili olurken, A sorumluluğuna getirildi.

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