TFF'DE görev dağılımı gerçekleştirildi. Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetimde Servet Yardımcı 1. Başkan Vekili olurken, Selim Soydan A Milli Takım sorumluluğuna getirildi. Hamit Altıntop ise Ümit ve Genç Milli Takım sorumlusu oldu.
TFF'DE görev dağılımı gerçekleştirildi. Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetimde Servet Yardımcı 1. Başkan Vekili olurken, Selim Soydan A Milli Takım sorumluluğuna getirildi. Hamit Altıntop ise Ümit ve Genç Milli Takım sorumlusu oldu.
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