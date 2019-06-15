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ve de de ayrılmıyo!

Kartal'ın orta alandaki iki yıldızı ve vatani görevlerini yerine getiriyor. Çok iyi arkadaş olan iki futbolcu, ocağında da birbirinden ayrılmıyor.

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