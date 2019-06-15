Kartal'ın orta alandaki iki yıldızı Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal vatani görevlerini yerine getiriyor. Çok iyi arkadaş olan iki futbolcu, asker ocağında da birbirinden ayrılmıyor. KARTAL'ın orta alandaki iki yıldızı Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal vatani görevlerini yerine getiriyor. Çok iyi arkadaş olan iki futbolcu, asker ocağında da birbirinden ayrılmıyor.
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