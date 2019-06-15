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Skrtel ile bir görüşme daha yapıldı. Ancak Slovak stoper 3 yıllık sözleşmeden geri adım atmadı. ise 1+1'de direndi. Yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz.

Martin Skrtel geri adım atmıyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ancak diğer ayrılan oyuncular gibi veda etmeyen Skrtel ile bir görüşme daha yapıldığı öğrenildi. Slovak stoperin menajeri ile yapılan görüşmede 3 yıllık sözleşme isteğinden geri adım atılmadı. İlk teklifi bir miktar arttıran Fenerbahçe ise 1+1'de direndi. Yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz.

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