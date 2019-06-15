Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ancak diğer ayrılan oyuncular gibi veda etmeyen Skrtel ile bir görüşme daha yapıldığı öğrenildi. Slovak stoperin menajeri ile yapılan görüşmede 3 yıllık sözleşme isteğinden geri adım atılmadı. İlk teklifi bir miktar arttıran Fenerbahçe ise 1+1'de direndi. Yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz.