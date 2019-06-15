VE Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'de... Daha önce 2 dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen 38 yaşındaki futbolcu dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya geldi ve taraflar 1 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Emre'nin dönüşünü ise FBTV'deki WinWin programı sırasında Twitter'dan "Fenerbahçeli Emre Belözoğlu canlı yayında" ifadesiyle duyurdu.

BAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAKTIR

Canlı yayına bağlanan Emre, transfer için "Başkanımız açıklamayı yapacaktır" dedi. Deneyimli futbolcu, 2008-2012 ve 2013-2015 yıllarından sonra 3. kez F.Bahçe formasını giyecek.