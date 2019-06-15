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38 yaşındaki yıldızın dönüşü, programı sırasında “li Emre canlı yayında” ifadesiyle duyuruldu. Emre, için "Başkanımız açıklamayı yapacaktır" dedi. Deneyimli futbolcu, 2008-2012 ve 2013-2015 yıllarından sonra 3. kez F.Bahçe formasını giyecek.

Fenerbahçe'de 3'üncü Emre dönemi!

VE yeniden 'de... Daha önce 2 dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen 38 yaşındaki futbolcu dün Fenerbahçe Başkanı 'la bir araya geldi ve taraflar 1 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Emre'nin dönüşünü ise FBTV'deki programı sırasında Twitter'dan "Fenerbahçeli Emre Belözoğlu canlı yayında" ifadesiyle duyurdu.

BAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAKTIR
Canlı yayına bağlanan Emre, için "Başkanımız açıklamayı yapacaktır" dedi. Deneyimli futbolcu, 2008-2012 ve 2013-2015 yıllarından sonra 3. kez F.Bahçe formasını giyecek.

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