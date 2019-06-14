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Moses tatlıya bağlandı! geri çağırma opsiyonunu kullanmayacak

1.5 yıllığına kiralanmasına rağmen ’nin geri çağırma opsiyonunun olması can sıktı. Ama mesele Chelsea ile tatlıya bağlandı.

Moses tatlıya bağlandı
Önümüzdeki sezon 'nin en önemli kozlarından birisi olması düşünülen 'u 'nin geri çağırma ihtimalinin olması can sıkıyordu. Ancak Sarı- Lacivertli kurmaylar Chelsea kulübü ile irtibata geçerek meseleyi hallettiler. Chelsea'nin bu opsiyonu kullanmayacağı öğrenildi. Moses'ın da önümüzdeki sezonu Fenerbahçe'de geçirmek istediği biliniyordu.

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