Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından birisi olması düşünülen Victor Moses'u Chelsea'nin geri çağırma ihtimalinin olması can sıkıyordu. Ancak Sarı- Lacivertli kurmaylar Chelsea kulübü ile irtibata geçerek meseleyi hallettiler. Chelsea'nin bu opsiyonu kullanmayacağı öğrenildi. Moses'ın da önümüzdeki sezonu Fenerbahçe'de geçirmek istediği biliniyordu.
- Spor
- 14.06.2019
- Gazete
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