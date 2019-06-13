BEŞİKTAŞ'ta ayrılığa en yakın isimlerden biri olan görülen Gary Medel'in Boca Juniors'a transferi suya düştü. Şili'li yıldızın eşi Cristina Morales, "Tatil için gidebilirim ama Arjantin'de orada yaşamak istemiyorum. Avrupa'da kalmak istiyorum" ifadesini kullandı. Garry Medel'in şimdi büyük ihtimalle West Ham United ile masaya oturması bekleniyor.