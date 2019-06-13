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’in işi yattı! e eş engeli

Şili’li yıldızın eşi, “Arjantin’e gitmek istemiyorum” deyince Boca işi iptal oldu... arry 'in şimdi büyük ihtimalle ile masaya oturması bekleniyor.

Medel’in transferine eş engeli

BEŞİKTAŞ'ta ayrılığa en yakın isimlerden biri olan görülen Gary Medel'in Boca Juniors'a i suya düştü. Şili'li yıldızın eşi Cristina Morales, "Tatil için gidebilirim ama Arjantin'de orada yaşamak istemiyorum. Avrupa'da kalmak istiyorum" ifadesini kullandı. Garry Medel'in şimdi büyük ihtimalle West Ham United ile masaya oturması bekleniyor.

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