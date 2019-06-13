Spartak Moskova’da oynayan ve Fenerbahçe ile de adı anılan Ze Luis’e Porto talip oldu. Porto’nun bonservisi 10 milyon Euro’nun altına düşürmeye çalıştığı öğrenildi. Spartak Moskova'da oynayan ve Fenerbahçe ile de adı anılan Ze Luis'e Porto talip oldu. Porto'nun bonservisi 10 milyon Euro'nun altına düşürmeye çalıştığı öğrenildi.
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