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’e kulüp bulamıyor

Sarı-Lacivertliler, Yanal’ın da istemediği için 7-8 kulübüne bedelsiz kiralama önerisinde bulundu. Ama yanıtların hepsi olumsuz oldu.

Frey’de büyük hüsran

YENİ sezon öncesi kadroda büyük bir değişime gitmek isteyen Fenerbahçe'de Michael Frey hüsranı yaşanıyor... Sarı- Lacivertliler geçen sezon başında tam 18 milyon lira bonservis bedeli ödeyip Zurich'ten aldığı İsviçreli forvete müşteri bulamıyor.

YANAL KESİNLİKLE İSTEMİYOR
ERSUN Yanal'ın kesinlikle takımda istemediği için 7-8 Süper Lig kulübüyle görüşen yönetim 'bedelsiz kiralama' önerisinde bulundu. Ancak alınan yanıtlar hep olumsuz oldu.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
DAHA önce Frey'i eski takımı Zurich'e de teklif eden ancak görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe yönetimi soruna çare arıyor. İsviçreli forvetin 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor

ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR
YÖNETİM menajerler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında arayışlarını sürdürüyor... Frey'in Türkiye'de mutlu olduğu ve Süper Lig'den bir takımda oynamak istediği de ifade ediliyor.

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