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'tan harekatı! Avcı onay verdi

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ’u takımda görmek istediğini yönetime bildirdi . Beşiktaş yönetimi de ile görüşme kararı aldı... İspanyol temsilcisi 3 milyon Euro civarında bi r bonservis bedelini kabul ederse Siyah-Beyazlılar yıldız oyuncuyu imza için ’a davet edecek.

Emre Mor harekatı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sağ kanat için oyuncu arayışı içinde olan Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı'nın Emre Mor'u takımında takımda görmek istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

YÖNETİM İSPANYA YOLCUSU
BEŞIKTAŞ yönetimi de Emre Mor'un bonservisini elinde tutan Celta Vigo ile görüşme kararı aldı. Teklif edilecek miktar da belirlendi.

MAKSİMUM 3 MİLYON
CELTA Vigo yönetimi 2.5 ile 3 milyon Euro civarındaki bir bonservis bedelini kabul ederse Emre Mor imza için İstanbul'a davet edilecek.

DİSİPLİN SORUNU ÇÖZÜLÜR!
ABDULLAH Avcı'nın Emre Mor'un disiplin problemini çözebilecğini de yönetime ilettiği ifade ediliyor. 15 kez milli olan Emre Mor sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

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