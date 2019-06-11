FENERBAHÇE'NİN tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, "Yurt dışından tekliflerin olması gurur verici ama ben kendimi buraya ait hissediyorum" diye konuştu.

WEST HAM İSTİYOR

Sarı-Lacivertli kulüple tekrar şampiyorluk yaşamak istediğini kaydeden tecrübeli oyuncuyu İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United istiyordu. West Ham United'ın ilgilendiği Hasan Ali'nin sözleşmesinde '5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine rağmen bu para ödense de gitmek istemiyor. Milli oyuncu, geçen sezon 31 lig, 6 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi Eleme, 2 de Türkiye Kupası olmak üzere 41 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu performansıyla takımın 2018-19 sezonunda en çok oynayan futbolcusu olarak zirveye yer alırken 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

Hasan Ali Kaldırım, Fransa maçında ortaya koyduğu futbolla büyük alkış toplamıştı.