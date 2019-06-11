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açıkladı: Fener’de kalıyorum

li tecrübeli oyuncu , “Yurt dışından tekliflerin olması gurur veric ama ben kendimi buraya ait hissediyorum” şeklinde konuştu.

Fener’de kalıyorum

FENERBAHÇE'NİN tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, "Yurt dışından tekliflerin olması gurur verici ama ben kendimi buraya ait hissediyorum" diye konuştu.

WEST HAM İSTİYOR
Sarı-Lacivertli kulüple tekrar şampiyorluk yaşamak istediğini kaydeden tecrübeli oyuncuyu takımlarından istiyordu. West Ham United'ın ilgilendiği Hasan Ali'nin sözleşmesinde '5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine rağmen bu para ödense de gitmek istemiyor. Milli oyuncu, geçen sezon 31 lig, 6 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi Eleme, 2 de olmak üzere 41 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu performansıyla takımın 2018-19 sezonunda en çok oynayan futbolcusu olarak zirveye yer alırken 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

, maçında ortaya koyduğu futbolla büyük alkış toplamıştı.

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