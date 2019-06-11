Galatasaray şampiyonlukta büyük payı olan Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmaya yakın. İngiltere'den gelen haberlere göre Everton kulübü, Nijeryalı yıldızı 1 yıl daha kiralamayı kabul etti. Ancak Galatasaray'ın sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istediği, Everton'ın ise buna yanaşmadığı öğrenildi. Pazarlıklar sürüyor.
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