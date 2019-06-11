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Onyekuru’yu yeniden kadrosuna katmaya yakın

'yu yeniden kadrosuna katmaya yakın. 1 yıllık kiralamayı kabul etti. Cimbom satın alma opsiyonu isterken, Everton yanaşmıyor.

Onyekuru’da sorun opsiyon

Galatasaray şampiyonlukta büyük payı olan Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmaya yakın. İngiltere'den gelen haberlere göre Everton kulübü, Nijeryalı yıldızı 1 yıl daha kiralamayı kabul etti. Ancak Galatasaray'ın sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istediği, Everton'ın ise buna yanaşmadığı öğrenildi. Pazarlıklar sürüyor.

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