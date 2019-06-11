BİR yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hiç beklemediği bir engelle karşı karşıya geldi... Venezuella'lı golcü Rondon'un transferi sırasında Mata'yla da görüşen Fenerbahçe, G.Saray'ın da bu oyuncuya talip olması üzerine büyük şok yaşadı...

RONDON'UN DA MENAJERİ

MATA'NIN ve aynı zamanda Rondon'un menajerliğini yapan Juan Manuel Rodriguez, Sarı- Kırmızılı kulübün de İspanyol oyuncuya teklif yaptığını söyledi. Manchester'la sözleşmesi sona eren Mata'ya İspanya'dan da teklifler var.

G.SARAY'DAN KARŞI HAMLE

F.BAHÇE'NIN Mata'ya da imza parası önerdiği ifade edilirken G.Saray'ın da yıldız oyuncu için imza parası vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fener'den Comolli G.Saray'dan da Şükrü Hanedar görüşmeleri yürütüyor.

İKİ İSPANYOL DA TEKLİF YAPTI​

Manchester United ile sözleşmesi biten Mata'ya İspanya'dan eski kulübü Valencia ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Ancak İspanyol kulüplerinin önerdikleri rakamların Mata'yı tatman etmediği belirtiliyor.