Türkiye ​Fransa'yı 2-0 yenerken Hasan Ali göz doldurdu. Tecrübeli sol bekin performansı sadece Türkiye'de değil, Fransız basınında da büyük yankı uyandırırken ilginç bir detay ortaya çıktı. Hasan Ali Kaldırım'ın tırnak yapısı nedeniyle kramponlarının baş parmak bölgesinde her zaman delikler açıldığı öğrenildi. Böylece milli oyuncu tırnaklarının oluşturduğu baskıdan da kurtuluyordu. Hasan Ali'nin tüm kramponlarının bu nedenle tırnak yapısına uygun şekilde hazırlandığı belirlendi.

SEREMONİDE GÜLDÜLER

Fransa maçına da özel kramponla çıkan Hasan Ali'nin bu kramponları seremoni sırasında Griezmann, Pogba ve Mbappe'nin dikkatinden kaçmadı. 3 oyuncu birbirlerine Hasan Ali'nin kramponunu göstererek güldü. Hasan Ali 90 dakika Mbappe'ye adım attırmazken bu alaylı gülmelere de en güzel cevabı verdi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

HASAN Ali Kaldırım Fransa karşısında 6 kez top çalarken 5 hava topu mücadelesinden galip çıktı. 9 kez sprint atan milli oyuncu toplamda 12.1 kilometre koştu.