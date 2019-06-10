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  • 10.06.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 19:27

Adı ile anılan li fotoğraflarını sildi

li savunma oyuncusu , Instagram hesabında bulunan Fenerbahçe fotoğraflarının hepsini sildi. Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Profilinden Fener'i sildi! Cimbom'a gidiyor

ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan 'dan flaş hamle geldi.

2015 yılında 'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

GALATASARAY'A GİDİYOR

için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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