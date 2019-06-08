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'nda finale yükseldi.

İspanyol raket , ezeli rakibi ’i set vermeden mağlpu edip ’ta toplamda 12. kez adını finale yazdırmayı başardı...

Toprağın kralı nadal

Erkekler dünya sıralamasının 2 numarası Rafael Nadal, klasmanın 3. basamağındaki Roger Federer'i 3-0 yenerek Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

MÜTHİŞ SERİ 14-2 OLDU!
Toprak kortta Federer'e karşı 13-2 üstünlüğü bulunan Nadal, 6. oyunda kırdığı servis sayesinde ilk seti 6-3 kazandı. Nadal, Federer'in sık sık file önüne geldiği ve geri çizgiden daha agresif vuruşlar denediği için 29 basit hata yaptığı 2. seti 6-4 alarak 2-0 öne geçti. 3. seti de 6-2 kazanan Nadal korttan 3-0 galip ayrıldı. İspanyol raket böylece Fransa Açık'ta 12. finale çıktı. Yarı finaldeki Djokovic-Thiem maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

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