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basını ’ı Fener’e yazdı

’dan sürpriz bir iddia geldi. Fotospor.com’un servis ettiği habere göre Hollanda basını, ’nin Sampdoria ve Torino ile beraber ’da forma giyen ’a talip olduğunu manşetlerine taşıdı.

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