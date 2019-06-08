Hasan Ali Kaldırım'ın West Ham United'a transfer olacağı iddialarının devam ettiği bir ortamda Hollanda'dan sürpriz bir iddia geldi. Fotospor.com'un servis ettiği habere göre Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Sampdoria ve Torino ile beraber AZ Alkmaar'da forma giyen Thomas Ouwejan'a talip olduğunu manşetlerine taşıdı.
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