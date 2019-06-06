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  • 06.06.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 13:30

'un yeni teknik direktörü oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teknik direktör 'la prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Kulüp resmi imzaların gelecek hafta atılacağını bildirdi.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör ile anlaşmaya vardıklarını resmi siteden açıkladı.

Geçen sezonu Sergen Yalçın ile tamamlayan ancak yeni sezon anlaşmaya varamayan Antalya temsilcisi, Bulut ile geçen haftadan bu yana görüşmelerini sürdürüyordu.

Erol Bulut geçen sezon Yeni Malatyaspsor ile başarılı bir grafik yakalamış ancak 26 Nisan'da görevinden ayrılmıştı.

Alanyaspor'un yaptığı açıklama şöyle;

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