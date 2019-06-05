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Yanal'dan Fenerli oyunculara komando eğitimi

’ın li futbolcular için çok ağır bir çalışma programı hazırladığı öğrenildi. Yanal sezon öncesi döneminde çok ciddi bir kondisyon yüklemesi yapacak.

Yanal acımayacak

Yaptırdığı bilimsel antrenmanlarla bilinen , sezon öncesi döneminde çok ciddi bir kondisyon yüklemesi yapacak. Tecrübeli teknik adam 2013/14'te şampiyon olunan sezonda da yaptırdığı ağır larda gündeme gelmişti.

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