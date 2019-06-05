Yanal'dan Fenerli oyunculara komando eğitimi

Yaptırdığı bilimsel antrenmanlarla bilinen Ersun Yanal, sezon öncesi kamp döneminde çok ciddi bir kondisyon yüklemesi yapacak. Tecrübeli teknik adam 2013/14'te şampiyon olunan sezonda da yaptırdığı ağır idmanlarda gündeme gelmişti.
Yaptırdığı bilimsel antrenmanlarla bilinen Ersun Yanal, sezon öncesi kamp döneminde çok ciddi bir kondisyon yüklemesi yapacak. Tecrübeli teknik adam 2013/14'te şampiyon olunan sezonda da yaptırdığı ağır idmanlarda gündeme gelmişti.
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