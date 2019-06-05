Trabzonspor yarın Ünal Karaman ile sözleşme imzalayacak. Tecrübeli teknik adam ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek törenle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Trabzonspor yarın Ünal Karaman ile sözleşme imzalayacak. Tecrübeli teknik adam ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek törenle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.
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