ŞENOL Güneş ile birlikte bambaşka bir çehreye kavuşan A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda kritik bir maça çıkıyor. Fransa ile Konya'da karşılaşacak olan Ay-Yldızılılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş oyuncularına seslendi. Tecrübeli teknik adam, "Zorlu maraton başlıyor. Fransa ve İzlanda maçları çok kritik. Önceliğimiz Fransa maçı. Rakibimiz, dünya şampiyonu olabilir. Biz de Türkiye'yiz. İyi bir takımız. Asla geri adım atmayacağız" diye konuştu.

ÖNLEMLER ALACAĞIZ AMA KORKMAYACAĞIZ

Milli Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş, "Fransa'ya karşı 90 dakika savaşacağız... Herkes 2 kişilik oynayacak. Asla geri adım atmak yok. Cesur oynayacağız. Önlemler alacağız ama korkumuz olmayacak. Taraftarımızın desteğiyle ve sizlerin gayretiyle sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağız" dedi.