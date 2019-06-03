Kariyerinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan İngiliz Anthony Joshua ile Meksikalı boksör Andy Ruiz, önceki gece New York'ta ringe çıktı. Kiloları nedeniyle "Şişman çocuk" olarak tanınan Ruiz, Joshua karşısında boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Boksör, dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran rakibini 7. raundda nakavt etmeyi başardı.
Maç öncesi favori olan ve 1'e 25 şans tanınan Joshua, Lennox Lewis ve Mike Tyson'ın ardından formunun zirvesindeyken sürpriz bir şekilde yenilen isimler arasına katıldı. Maç sonu açıklama yapan efsane boksor Joshua, "İyi bir dövüşçüye karşı kaybettim. Nereye kadar gideceğini görmek ilginç olacak. Bu yolculuğun bir parçası. Şimdi o şampiyon, geri döneceğim" ifadelerini kullandı.
Maç öncesi favori olan ve 1'e 25 şans tanınan Joshua, Lennox Lewis ve Mike Tyson'ın ardından formunun zirvesindeyken sürpriz bir şekilde yenilen isimler arasına katıldı. Maç sonu açıklama yapan efsane boksor Joshua, "İyi bir dövüşçüye karşı kaybettim. Nereye kadar gideceğini görmek ilginç olacak. Bu yolculuğun bir parçası. Şimdi o şampiyon, geri döneceğim" ifadelerini kullandı.
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