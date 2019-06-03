Adriano Brezilya’ya geri dönüyor

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano'nun ülkesinin takımlarından Sao Paulo ile anlaştığı öğrenildi. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri Fabio Santanna, "Sao Paulo ile görüşme halindeyiz. Olumlu olarak bitmesini umuyoruz. Çok teklif vardı ama biz Sao Paulo'ya söz verdik" dedi. Adriano'nun Sao Paulo'nun teklifine çok sıcak baktığı ve diğer teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
- Spor
- 03.06.2019
- Gazete
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