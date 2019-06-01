Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla harika bir sezon geçiren Vedat Muriç için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, A Spor'a yaptığı çaklamada 3 kulübün teklif verdiğini söyledi. Bu kulüplerin Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir olduğu öğrenildi.





TOULOUSE DA TEKLİF VERECEK

Bu 3 kulübün dışında Fransa'nın Toulouse kulübünün de Çaykur Rizesporlu yetkililer ile 3 kez temasa geçtiği bildirildi. Yaşanan bu son gelişmelerden en çok canı sıkılan taraf ise kuşkusuz Fenerbahçe oldu.





FENERBAHÇE TEK BAŞINA DEĞİL

Geçtiğimiz haftaya kadar Vedat Muriç transferinde neredeyse tek başına olan Fenerbahçe şimdi güçlü rakipleriyle rekabet etmek durumunda. Gelen bilgilere göre en iyi teklif yine F.Bahçe'den.

DEVLER LİGİ VE TERİM FAKTÖRÜ

F.BAHÇE 3 milyon Euro ile birlikte Barış'ı kiralık vermeyi teklif etti. Galatasaray'ın teklifi 2.5 milyon Euro. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Vedat'ın kafasını karşıtırmış durumda. Önümüzdeki hafta kritik.