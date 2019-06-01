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’nin ardından Schürrle için düğmeye bastı

’le sözleşmesi sona eren forvet ile büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertli yönetim, sol kanat için de bir başka Alman Ander Schürrle ile temasta. Yanal ve yönetim da özellikle yabancı oyuncuların uyum sorununu çok çabuk atlatmasını istiyor... Bu nedenle de de aynı ülkeden olan veya aynı dili konuşan futbolcular tercih edilecek.



Transferde çok agresif bir şekilde arayışlarını sürdüren Fenerbahçe gözünü iki Alman yıldıza dikmiş durumda... Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse ile büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler, golcü futbolcuyla her an sözleşme imzalayabilir. Yönetim sol kanat için de Andre Schürrle'yi düşünüyor.

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